チュニジア戦で本田圭佑とコンビ結成サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、20日（日本時間21日）のグループF第2戦でチュニジアを4-0で下した。地上波放送では日本テレビが熱戦を現地から生中継。解説を務めた本田圭佑と実況席でコンビを組んだ男性アナウンサーの意外なキャリアが注目を浴びている。チュニジア戦で実況を務めたのは山本紘之アナウンサー。“本田節”全開の解説を引き出しながらお茶の間に試