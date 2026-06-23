一ノ瀬ワタル主演映画『四月の余白』より、暴力衝動や問題行動を繰り返す少年・澤海斗(上阪隼人)と更生施設「みらいの里」寮長・西健吾（一ノ瀬ワタル）、中学校の担任教師・草野冬子(夏帆)をとらえた本編映像が到着。併せて、新場面写真6点が解禁された。【動画】「人が痛くても、俺はちっとも痛くないんだけど」―少年たちと大人の生々しいもがきを描く映画『四月の余白』本編映像本作は、吉田恵輔監督自身が多感な時期に出