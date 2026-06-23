タレントの平愛梨が23日に自身のInstagramを更新し、現在2026FIFAワールドカップ（以下、W杯）北中米大会で転戦中の夫・長友佑都がプリントされた新作ネイルを公開し、ファンからさまざまな反響が寄せられている。【写真】愛に溢れた平愛梨の新作ネイル平は「わたしのネイル」「私の頭の中に浮かんだイメージを紙に書いてネイリストさんに送るとこのように仕上げてくれた」「嬉しすぎる！！とテンション高めに、新作ネイルを公