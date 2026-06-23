◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）＝６月２３日、栗東トレセン３戦２勝のスカイスプレンダー（牡３歳、栗東・池江泰寿厩舎、父サートゥルナーリア）は坂路を６５秒１―１４秒９でゆったりと駆け上がった。池江調教師は「軽度の骨折から思ったより早く回復して、何とかここまできたという感じですね」とうなずいた。前走のゆりかもめ賞はスタートこそ少し遅れたが、向こう正