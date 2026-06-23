2025年末より怪我の治療と回復のために療養していたJESSEが2026年8月、シーンへ復帰を果たす。以前より、“能登に力を届けたい”と伝え続けてきたJESSEの復帰ライブは8月1日、石川・七尾市文化ホールにて開催される自身主催フリーイベント＜能登の日 Bring The HOPE Project＞だ。2010年にハイチ地震のチャリティー活動をきっかけにスタートし、2026年で16年目を迎えるフリーイベントが＜戸越の日 〜Bring The HOPE Project〜＞だ