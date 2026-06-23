ヤクルトが獲得したレアンドロ・セデーニョ内野手が２３日、来日した。セデーニョは球団を通して「再来日することができて大変うれしいです。現在、優勝争いをしているスワローズの一員として、少しでもリーグ優勝に貢献できればと思っています」とコメントを寄せた。セデーニョは２３、２４年はオリックス、２５年は西武でプレー。２４年には１５本塁打を放っている。今季はパドレス傘下２Ａでプレーし、２６試合で打率３割