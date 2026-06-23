偽動画などの規制を強化する公職選挙法改正法案について、与野党は2026年6月23日に合意、25日の政治改革特別委員会で採決、今国会で成立する見通しとなった。しかし、表現の自由などとの関係もあり、選挙期間中に動画すべてを禁止するわけにもいかず、このままでは選挙自体が混乱する恐れもある。「早苗ちゃんの演説見た？」実はAIの作った偽動画2026年初めの「高市電撃解散」で選挙が公示された翌日の1月28日、Ｘ投稿された動画を