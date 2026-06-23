ヤクルト、ソフトバンク、ＭＬＢで活躍した五十嵐亮太さんが２３日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。「球界のキムタク」と言われたイケメンぶりに関する逸話を明かした。この日、ＭＣの垣花正に「五十嵐さんは『球界のキムタク』と言われた球界きってのイケメン選手」と紹介されると、大テレの表情を浮かべた五十嵐さん。「１回だけ本当に…。スーパーで妻