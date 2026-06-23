15年前の「世界一」のチームで感じていた“強み”日本サッカー協会（JFA）の佐々木則夫女子ナショナルチームダイレクター（ND）が6月23日に都内で取材に応じた。日本女子代表（なでしこジャパン）の取り組みや世界一の景色を知る元指揮官として、現在開催中のFIFA北中米ワールドカップ（W杯）を戦う森保ジャパンについて語った。25日（日本時間26日）にグループステージ第3戦のスウェーデン戦を控える森保ジャパン。勝利か引き