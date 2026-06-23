女優のアン・ハサウェイ(43)が、第3子の妊娠を発表した。夫で俳優のアダム・シュルマンとの間に10歳と6歳の息子を持つアンが、インスタグラムへの投稿で妊婦姿を公開した。 【写真】白いワンピースをめくると…ふっくらお腹の幸せショット 「プラダを着た悪魔2」が日本で公開中のアンはバーバラ・ルイスの楽曲「ベイビー・アイム・ユアーズ」が流れる中、カメラ前に白いワンピース姿で腕を組