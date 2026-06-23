2026年に35周年を迎えた「ソニック」と「ぷよぷよ」が、セガ ラッキーくじに登場。セガが誇る2大キャラクターの35周年をお祝いする、セガ ラッキーくじ「ソニック＆ぷよぷよ」35周年が発売されます☆ セガ ラッキーくじ「ソニック＆ぷよぷよ」35周年 発売予定日：2026年6月23日(火)より順次価格：1回 770円（税込）取扱店：ローソン※店舗への問合せは控えてください※店舗により、取り扱いのない場合があります※