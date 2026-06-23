アメリカを発祥とする、6月22日の「オニオンリングの日」に合わせて、TGIフライデーズでは7日間限定の体験型イベントを開催。お皿をステージに見立て、20個のオニオンリングを積み上げる「National Onion Ring Day」記念イベント「オニオンリングタワーに挑戦！」が実施されます☆ TGIフライデーズ「National Onion Ring Day」記念イベント 実施期間：2026年6月22日（月）〜6月28日（日）実施店舗：TGI フライデー