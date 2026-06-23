回転寿司チェーンの「くら寿司」にて「うなぎとまぐろ」フェアを開催。かき氷を使った旨辛冷麺も新発売され、暑い季節にスタミナチャージできるメニューや食欲そそる麺メニューが楽しめます☆ くら寿司「うなぎとまぐろ」フェア 期間：2026年6月26日(金)〜※店舗により価格は異なります※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了 回転寿司チェーン「くら寿司」が、浜名湖産のウナギを使ったメニューや、人気