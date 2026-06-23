１５日、出来上がったラテを客席に運ぶ趙其英さん。（青島＝新華社記者／張力元）【新華社青島6月23日】中国山東省青島市の住宅街に「羅納咖啡」というカフェがある。切り盛りするのは86歳の趙其英（ちょう・きえい）さんだ。多くのカフェ経営者と異なり、趙さんが初めてコーヒーを飲んだのは74歳の時だった。この店はかつて趙さんの息子が開いたが、客足は伸びず、改装に40万元（1元＝24円）を投じたものの、閉店