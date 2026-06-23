ドトールコーヒーは、６月25日より夏のおすすめ新商品を各種発売する。【画像多数】ドトール夏の新メニュードリンク・ミラノサンド・スイーツ新作ずらり新作ドリンクでは、フルーティーな『ピーチレモネードソーダ』『ライチ＆マンゴー ジャスミン』や、ひんやり冷たいヨーグルンの新フレーバー『マンゴー＆パインヨーグルン』『ドラゴンフルーツヨーグルン』が登場する。フードでは、毎年人気の夏の定番「期間限定ミラノ