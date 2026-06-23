ファミリーマートは、6月23日から7月13日まで“夏”の「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを全国約1万6400店舗で開催する。対象商品を購入すると、後日引き換え可能な無料引換券がレシートに印字される人気企画で、今回は夏の水分補給や食事、おやつ需要に応える全97品をラインアップ。飲料やカップ麺、お菓子など幅広い商品が対象となるなか、今回は特に注目したい商品をピックアップして紹介する。【一覧】あの商品も対象!