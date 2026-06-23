安田記念を制したシックスペンス（牡5＝田中博、父キズナ）は予備登録しているフランスG1・ジャックルマロワ賞（8月16日、ドーヴィル）を目指すことが分かった。また、香港のチャンピオンズマイル12着シュトラウス（牡5＝武井、父モーリス）も同レースを目標に進めていく。23日、キャロットクラブが発表した。