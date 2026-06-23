元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が23日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、現役時代のメキシコ修業でのエピソードを明かした。この日は、プロ野球西武の本拠地・ベルーナドームの酷暑対策について紹介。会場の環境についてのトークに展開した。メキシコにプロレス留学した経験を持つ北斗に対し、MCの垣花正は「メキシコっていろんな地域がありますけど、必ずしも治安がよくない地域もあ