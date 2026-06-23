気象庁は23日午後5時27分、九州北部地方では線状降水帯が発生して大雨災害の発生の危険度が急激に高まる可能性があるとして、線状降水帯半日前予測を出した。長崎県では23日夜遅くから24日昼すぎにかけて、熊本県は24日未明から昼すぎにかけて、線状降水帯が発生する恐れがあるということです。土砂災害や河川の氾濫などに警戒が必要です。