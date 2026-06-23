子犬は初めての病院に怯え、２回目に行った時は注射を打たれて鳴いていたそう。すっかり病院嫌いになってしまったかと思いきや、3回目で成長した姿を見せて…？尊い成長記録が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で32万6000回再生を突破しています。 【動画：初めての病院で『不安な顔』になる子犬→3回目の通院で『また怖がるかな』と思ったら、先生に…『まさかの反応』】 初めて病院に行った時の様子 YouTubeチャンネル「柴