ボールをキャッチしようとするゴールデンレトリバーさんの写真を撮影したら…。見事なまでの失敗と『情けない表情』が可愛すぎると話題になっているのです。 思わず笑顔になる、無邪気で微笑ましいその光景は記事執筆時点で15万回を超えて表示されており、多くの絶賛の声が寄せられることとなりました。 【写真：ボールキャッチをする大型犬→見事なまでに失敗してしまい…あまりにも情けない『表