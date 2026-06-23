トレーディングカードを盗んだ疑いで逮捕。被害総額は2億6500万円を超えるとみられます。 【画像を見る】押収された大量のトレカなど 約1200万円相当盗んだ疑い 逮捕されたのは住居・職業不詳の坂野将来容疑者（29）ら4人です。 警察によりますと4人はことし1月、名古屋市緑区の看護師の男性（28）が住む集合住宅に窓ガラスを割って侵入し、トレーディングカード700枚以上など、約1200万円相当を盗ん