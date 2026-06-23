自民党の政治資金パーティーをめぐる収支報告書の不記載事件で、東京地裁は参議院岐阜選挙区選出の元議員、大野泰正被告（67）に罰金60万円の有罪判決を言い渡しました。 【写真を見る】記者の質問受けず1分半ほどで退席…元参議院議員 大野泰正被告に罰金60万円の有罪判決 ｢一部真実を理解いただけなかったことは遺憾｣ 自民党の“裏金”事件 判決などによりますと元参議院議員の大野泰正被告は、自民党・旧安倍派