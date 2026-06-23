KDDIとKDDI総合研究所は23日、NVIDIA、Keysight、Samsung Research Americaの3社による協力のもと、実際のネットワークを仮想空間に細部まで再現する「デジタルツインRAN」（high-fidelity Digital Twin RAN）の構築に向けた共同検討を開始した。 デジタルツインRANは、6G時代に向けたAI駆動型ネットワークの最適化や自律運用、評価を安全かつ効率的に行う基盤となるもの。 AIの学習や検証を仮想空間で