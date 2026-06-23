人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月24日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）気持ちがクサクサ。興味がある場所に行けば思わぬ幸運が。11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）人に理解されず悩みそう。でも無愛想な態度や皮肉はNG。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）空想の世界が楽しい日