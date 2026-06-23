気象情報を受け、県内の一部の小中学校や高校では、臨時休校などの措置がとられる予定です。 すでに決定しているのは長崎市、大村市、西海市、長与町、時津町、佐世保市、佐々町、東彼杵町のすべての小中学校や義務教育学校で、県立高校では13校、特別支援学校は7校が休校を決めています。 （6月23日午後5時30分現在）