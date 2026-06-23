「もう離婚しかないのかなと思いながら、本当は心のどこかで迷っているんです」という熟年夫婦の相談は少なくありません。それでも実際には、離婚寸前まで関係が悪化しながらも立て直した夫婦はいます。彼らは何をしたのでしょうか？意外かもしれませんが、最初にやったことは「新たに何かを始める」のではなく、「やめること」を決めたのです。熟年離婚寸前から関係修復した夫婦が最初にやめた3つのことをご紹介します。【動画】