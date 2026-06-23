歌舞伎役者の市川團十郎さんは6月22日、自身のInstagramを更新。自作の絵画を披露し、絶賛の声が寄せられています。【写真】市川團十郎の自作絵画「す、凄く上手でビックリ!!」團十郎さんは「この作品は福岡の高玉さんというお寿司屋さんに飾ってあります」とつづり、6枚の写真を投稿。歌舞伎の登場人物のような美しい和風の作品や、隈（くま）取りを抽象的に描いた作品など、どれもハイクオリティーです。役者としてだけでなく、