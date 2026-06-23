中学生時代に行った短期留学で、生徒たちは浴衣を着ることになったのだが......。【忘れられない旅行体験談】女子高生が一人旅で出会ったおじさんが、彼女を連れて行った場所は…埼玉県の50代女性（投稿時）・マキさんが語るのは、自身の娘の体験談。＜マキさんからのおたより＞30歳の娘は中学生だったころ、短期留学でオーストラリアに行きました。その一環で船上での交流会（歓迎パーティー）があって、留学生となる子供たちは日