9人組グループ・Snow Manの向井康二が23日、都内で行われた実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』大ヒット御礼舞台あいさつに、出演者にも完全シークレットでサプライズ登壇した。【全身ショット】なかよし！きょうもボケてツッコミ合った向井康ニ＆末澤誠也舞台あいさつでは、本作で主演を務めたAぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉が、公開されてからの反響や副音声上映、この