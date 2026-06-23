「ナショナルズ４−１フィリーズ」（２２日、ワシントン）２０２５年まで３年間、巨人に在籍したナショナルズのフォスター・グリフィン投手が先発して８回途中を４安打１失点、９奪三振で８勝目を挙げた。初回無死からは、昨季の首位打者・ターナー、メジャー全体１位の２９本塁打を記録しているシュワバーをともに空振り三振。４回は４番から始まった攻撃で３者連続三振を記録した。勝ち数はチームトップで、ナ・リーグで