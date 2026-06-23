◎24日のヤクルト戦に先発予定の阪神・大竹は、雨予報に「念じて晴れるならやりたいんですけど…」とポツリ。「大雨降太郎」グッズが販売されるほどの雨男です。◎甲子園での阪神戦前、ヤクルト・池山監督は母校・市尼崎の関係者が持ってきた84年フレッシュ球宴で使ったというバットにサイン。「（今まで）よう持ってんなあ言うて。でも、4打数3三振やったからあまり価値ないと思う」。そんなことありません。42年前の貴重なバ