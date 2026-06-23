サッカー北中米Ｗ杯・日本代表が２０日（日本時間２１日）、メキシコ・モンテレイで１次リーグＦ組の第２戦を行い、日本が４-０でチュニジアに勝利した。中継した日本テレビのＷ杯スペシャルナビゲーター・竹内涼真は、前夜から事前番組などに軒並み出演。試合前もピッチサイドから生中継に出演し、試合後は上田綺世、鎌田大地らにインタビューした。高校時代、ヴェルディのユースでプレーし、現在も筋トレを欠かさない竹内