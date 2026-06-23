ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」が、23日に開幕した。5月の浜名湖オールスターでSG初制覇を決めた丸野一樹（34＝滋賀）はオープニングセレモニーで「SG連続優勝を目指して頑張ります」。その言葉通り、初日6Rは2コースから捲って快勝した。「いい反応で握れたと思う。手応えは前検より明らかに良かった。いいスタートが切れたけど、まだ初日なので気を引き締めていく」と気持ちを込めた。G1・2V実績の鳴