Aぇ！groupと関西ジュニア西村拓哉が23日、都内で主演映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（監督川村泰祐）の大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。正門良規は「公開初日から大ヒット御礼舞台あいさつをやりたいと言っていた。ある種ここは夢のステージだと思ってます」とほほ笑んだ。公開初週の邦画実写1位を獲得し、満足度は驚異の98％。念願の大ヒット御礼舞台あいさつに末澤誠也は「言ってみるもんなんやなと