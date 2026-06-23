SnowMan向井康二が23日、都内で映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（監督川村泰祐）の大ヒット御礼舞台あいさつにサプライズで登場した。主演を務めたAぇ！groupと関西ジュニア西村拓哉と、爆笑トークを展開した。クズな6つ子を描く人気アニメの映画化第2弾。Aぇと草間リチャード敬太、西村が主演を務めた。向井は実写第1弾で長男おそ松役を演じており、今作には「旧・おそ松」役で出演した。Aぇと西村にも知