チュニジア戦で日本人選手として初めてワールドカップ1試合2ゴールを記録した上田綺世。自身も父となって迎えた“父の日”に大仕事をやってのけたが、その活躍の陰には、幼いころから厳しく鍛えてくれた“鬼の父”の存在があった。【写真】「家族からパワーをもらった」わが子に絵本を読む上田綺世点が取れなかった日の「帰りの車は地獄だった」と振り返る少年時代から、日本代表のエースへ。父から受け継いだストライカー魂と