土下座をしている子供が他の子供に路面をなめるよう強要される動画がSNS上で拡散されています。子供は、鹿児島・姶良市の中学生の可能性があるということです。SNS上で拡散しているのは、土下座している子供が同じユニホーム姿の子供に路面をなめるよう促され、頭にボールをぶつけられている様子を映した動画です。これまでに700万回以上再生されていて、ユニホームの特徴などから、いずれも姶良市の中学生ではないかとみられてい