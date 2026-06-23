元フジテレビでフリーアナウンサーの永島優美（34）がニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。“転勤族”だった幼少期について語る場面があった。永島の父は元サッカー日本代表でサッカー解説者の永島昭浩氏であることで知られている。パーソナリティーの大沢あかねが「お父様が現役時代の時は、全国を一緒に飛び回ってたんですか？」と聞くと、永島アナは「そうです。最初ガンバ大阪に在籍