「広島−巨人」（２３日、マツダスタジアム）熱狂的な広島ファンとして知られる俳優の鈴木福が始球式を務めた。名前の「ふく」にちなみ、背番号「２９」ホーム用のユニホームを着用して登場。マウンドに立って四方へ頭を下げると、振りかぶって綺麗なフォームから外角へ投球。ボール球だったが、１１０キロを計測するとスコアボードを指差して笑顔。スタンドもどよめいた。「カープファンになって１０年目のメモリアルって