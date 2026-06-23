カップ麺は日清食品の創業者、安東百福氏によって1971年に開発された/Surya Vaidy/CNN via CNN Newsource（CNN）健康志向のパートナーが、出張で留守になった夜の食事。人気アニメ「KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ」に登場する、主人公たちの大好物。ある時は疲れて帰宅したシェフたちの空腹を満たし、またある時は恋人に婚約指輪を買うための倹約生活を支える。世界中の人々にとって、インスタントラーメン（即席麺）ほどユ