ランチタイムに行列ができていたのは、東京・江東区のトンカツ店「とんかつ丸七 深川不動店」です。丼のふたが閉まらない、圧巻の肉厚のトンカツ。厚さは最大10cm以上という大迫力で、店には多くの女性客の姿がありました。店自慢の“卵でとじない分厚いカツ丼”。低温調理でうまみを閉じ込めた肉厚の豚肉を、衣は薄く、サクッと揚げた独自製法で仕上げると、揚げたてのカツをふわとろの半熟卵の上にのせて、“焼きカツ丼”が出来