※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年7月号からの転載です。 現代ホラーを代表する人気作、「比嘉姉妹」シリーズの最新作『ざんどぅまの影』が刊行された。『ばくうどの悪夢』以来、約3年半ぶりとなる長編は、シリーズ始まって以来の過去編。沖縄出身の“凄腕のユタ”比嘉勝子が、得体の知れない化け物と対決する。勝子は比嘉琴子・真琴姉妹の祖母にあたる人物だ。「1作目の時点で姉妹がユタと呼ばれる沖縄の霊能者の血を引