自分自身の老いには、どうすれば気づけるのか。リハビリテーション科医の安保雅博さんは「肩を見れば老いの始まりや進行度がすぐにわかる。腕が上がりにくい、天井を見上げられないといった4つのサインを覚えてほしい」という――。（第1回）※本稿は、安保雅博『歩幅を見れば、寿命がわかる「死ぬまで歩ける体」のつくり方』（アスコム）の一部を再編集したものです。■最初の老化が「肩」に表れる理由突然ですが、ひとつ質問で