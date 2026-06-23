和歌山競輪Ｆ?「オッズパーク杯」が２３日に開幕。Ｓ級予選７Ｒでは南潤（２８＝和歌山）が押し切り、地元で好スタートを決めた。佐藤博紀との二分戦だったが、突っ張り先行で終始主導権を握ると、援護役の松村友和、３番手の栗山駿介と仲良くラインワンツースリーに持ち込んだ。「松村さんが残してくれたおかげです。バンクは重く感じたけど、予選１着は久しぶりなので普通に喜んでおきます」と笑顔を見せた。デビューから