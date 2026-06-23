K-POPライブの“階級化”は、どこまで進むのか。そんな問いを改めて突きつけるようなチケット価格が発表された。【写真】BIGBANG、再集結 “奇跡の友情ショット”BIGBANGの日本ドームツアー「BIGBANG 2026 WORLD TOUR IN JAPAN」の開催が決定し、公式ファンクラブを通じてチケット料金も公開された。公演は11月から12月にかけて、京セラドーム大阪、バンテリンドームナゴヤ、東京ドーム、みずほPayPayドーム福岡の4都市で計10公演