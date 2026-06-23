長く交際を続けるなかで、「私に感謝してないの？」と感じるシーンはたびたびあるもの。とはいえ、それをストレートにぶつけると、彼氏の喉元まできていた「ありがとう」の言葉が出てこなくなってしまうかもしれません。そこで今回は10代から20代の独身男性409名に聞いたアンケートを参考に「何様なの？正直ウザい『彼女の恩着せがましいセリフ』」をご紹介します。【１】お前はお姫様か！とツッコミたくなる「また会ってあげるね