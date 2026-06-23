6/24(水)発売のanan2501号「魅せるカラダ2026」特集の表紙は、Snow Manの宮舘涼太さん。表紙撮影のエピソードを紹介します。美人度を底上げするための最新ボディメイクを紹介する「魅せるカラダ2026」特集の表紙を飾るのは、3度目のananソロ表紙となるSnow Manの宮舘涼太さん。今回は“SUPER STAR RESPECT”をテーマに、宮舘さんが時代を彩ってきたスーパースターに三変化。伝説のポップ・アイコン、史上最強のアクション俳優、往