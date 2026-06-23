◆東都大学野球春季リーグ２、３部入れ替え戦▽帝京平成大（２部６位）３―３国士舘大（３部１位）＝延長１２回＝（２３日・神宮）２部６位の帝京平成大が、延長戦の末に３部１位の国士舘大との初戦を引き分けた。昨秋の入れ替え戦で国士舘大を破り、春に初の２部昇格を果たした同校。４月２８日の駒大１回戦では２部初勝利も挙げるも、１勝１０敗、勝ち点０で最下位に沈み、２部残留をかけて入れ替え戦を迎えていた。試合が動