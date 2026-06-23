備中神楽「吉備津」を学ぶ／提供：総社市 総社市は、短期集中講座「総社観光大学」の受講生を募集しています。講座は10月1日から4日までで、申込期限は8月3日までです。 民俗学者の神崎宣武さんがプロデュースするこの講座は、今回で15回目を迎えます。 ふじのくに地球環境史ミュージアムの館長で京都府立大学客員教授の佐藤洋一郎さんや、岡山県立美術館の守安收館長らを講師に招き、古代吉備の歴史や文化